وزير التعليم يصدر قرارا بترقية 3886 معلما

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 81 بتاريخ 16-4-2023، بترقية 3886 معلمًا بمختلف المحافظات.

ونص القرار على أنّه اعتبارا من تاريخ 1-1-2023، يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وعددهم 3886.

كما نص القرار على أن يُصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية، على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية، واختتم القرار بأنّه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار.