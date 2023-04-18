ما مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023؟.. «التعليم» تجيب

كل ما يخص شهادة إتمام المرحلة الثانوية محل اهتمام وبحث من الطلاب وأسرهم، وأبرزها مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تأتي في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جانب والطلاب من جانب آخر لأداء الامتحانات 2023.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وعن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنّ أسئلة الثانوية العامة ستشمل اختيار من متعدد، على أن تكون بنسبة 85%، وكذلك أسئلة mcQ والأسئلة المقالية بنسبة لا تتعدى 15% من الدرجة مع مراعاة طبيعة كل مادة.

ولفتت الوزارة، إلى أنّه جرى الانتهاء من إعداد المتدربين من المعلمين على طرق وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام تقييم طلاب المرحلة الثانوية، وقد تم تدريب نحو 5 آلاف من معلمي الثانوية العامة على المستوى المركزي، و40 ألفا و939 معلما على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023، عقدت وزارة التربية والتعليم مؤخرا المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة، على مدار يومين في لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، في القطاعات على مستوى الجمهورية في المواعيد المعلنة في كل قطاع.

وأوضحت الوزارة، أنّ أرقام جلوس امتحانات الثانوية العام 2023 ستكون متاحة في منتصف مايو المقبل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما سيتم تسليمها ورقيا للطلاب في المدارس.