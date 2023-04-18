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وزير البترول يناقش مع رئيس «أوابك» آليات تطوير المنظمة وتعزيز التعاون

كتب:

مارينا رؤوف
04:49 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
خلال اللقاء

خلال اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام الجديد لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، واستعرض الجانبان خلال اللقاء الترتيبات الخاصة بالإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الـ12 المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 11-12 ديسمبر 2023.

واستعرض اللوغاني الإطار العام لتطوير آليات عمل المنظمة في ضوء المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة البترول العالمية، وتأثير ذلك على الصناعة البترولية بالدول الأعضاء في المنظمة.

التعاون الاقتصادي في صناعة البترول

وأكد الملا دعم مصر لجهود تطوير آليات عمل المنظمة وتعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تأسست عام 1968، وأهدافها المتمثلة في دعم تعاون الأعضاء بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة فى هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول بالدول الأعضاء.

وتضم المنظمة في عضويتها 10 دول عربية، وهى الامارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.