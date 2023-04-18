أسامة الأزهري: مصر تربطها باليمن علاقات في غاية العمق والتراكم

تناول الشيخ أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، شخصية اليمني محمد بن بكران بن عمر بن سِلم العقيلي الحضرمي الشافعي الأزهري.

وأكد الأزهري، خلال حلقة اليوم من برنامج «رجال صدقوا»، مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية dmc، أن مصر تربطها باليمن علاقات في غاية العمق والتراكم والتشابك، ووفد إلى أرض مصر من أشقائنا اليمنيين عدد ضخم لا يكاد ينحصر، قائلا: «ويكفي أن أحمد نعمان رئيس وزراء اليمن السابق من خريجي الأزهر».

أحد رواد العلم

وأضاف الأزهري، في لقائه: «هذا العالم الجليل كان رائدا عظيما من رواد العلم والتعليم، وجاء إلى الأزهر الشريف وقضى زمنا طويل، وتخرج ونال العالمية ونال تعليمي العلمي وعاد إلى حضر موت باليمن وحدث لديه شغف عظيم جدا بالعلم والتعليم، وأسس رباط من أربطة العلم ووضع له خطة علمية محكمة في مناهج التدريب والكتب التي تدرس واجتذاب الأساتذة للتدريب وبناء سكن للطلاب وتوفير النفقات التي تهيئ الأكل والشرب والإمداد بأمور المعيشة، لذلك صنع حركة تعليمية رائدة أدت إلى أن واحد من أبناء وخريجي رباطه العلمي ألف عنه كتاب طريف حتى في العنوان اسمه ثلج الفؤاد بالأمن والسلم – للشيخ أحمد بن عمر».