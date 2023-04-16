 أسامة الأزهري: الشاعر السوداني سعيد العباسي تعلم في دار العلوم بمصر وتعلق بها

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن مصر لها آثار على أي مكان في الخريطة، وسنجد من هام بها وتعلق بها وتأثر بها وجوها ومن جاء إليها وخرج مطوفا في أرضها، لافتا إلى أن الشاعر الكبير محمد سعيد العباسي له مكانة كبيرة في السودان تعادل مكانة البارودي في مصر.

الشاعر الكبير محمد سعيد العباسي

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على قناتي الناس وdmc، أن الشاعر الكبير محمد سعيد العباسي درس في كلية دار العلوم في مصر وتأثر بالحالة المصرية إلى حد العشق والهيام ، وكان شاعرا فائق الشاعرية وتوفر في أوائل الستينات.

جمهورية كازخستان

وأشار إلى أن جمهورية كازخستان من البلاد العظيمة كبيرة المساحة التي تبلغ 2 مليون كم مربع، وهي ضعف مساحة مصر، وتربطها بمصر علاقات وطيدة، وهي بلد ثرية بالموارد الطبيعية والشعب الودود المحب لمصر.