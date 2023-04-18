أسامة الأزهري: زيارة الإمام الأكبر كانت من تقاليد المدرسة العلمية الحضرمية

قال الشيخ أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنه كلما عظم حجم العالم من العلم يدرك بعمق الأزهر وما فعله وعمق بصره بالشرع الشريف، وانكشف له عمق ما قدمه الأزهر للإسلام والإنسانية ولمصر والعالم ومواريث النبوة.

تقاليد معروفة

وأضاف خلال حلقة برنامج «رجال صدقوا»، مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية dmc: «كان من التقاليد العلمية المعروفة أنه كلما جاء أحد أعيان المدرسة العلمية الحضرمية الكبيرة، أن يبدأ بزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بدءًا من الإمام الكبير القطبي الكبير الإمام أحمد بن حسن العطاس، شيخ محمد بن عمر بن سلم، وزار الإمام شمس الإمبابي شيخ الأزهر الشريف».

الأزهر وعلماء اليمن

وأردف: «العالم الجليل محمد بن عمر بن سلم، ولد 1274 هجرية في بيت والده في ساحل حضرموت، وجاء إلى مصر والتحق بالأزهر وتتلمذ بعلمائه الكبار وكان أكبر انتفاعه بالإمام الكبير أحمد محجوب الرفاعي الفيومي الذي يقال إنه شيخ كل الجيل الأزهري الذي جاء بعده».