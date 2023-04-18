رغم تحذيراته.. إيلون ماسك يؤسس شركة لتطوير الذكاء الصناعي بنيفادا

كشفت تقارير صحفية عن تأسيس الملياردير الأميركي إيلون ماسك شركة جديدة في ولاية نيفادا الأميركية، متخصصة بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم «X.AI»، ما أثار التساؤلات حول قناعات ماسك حيال التكنولوجيا الحديثة التي كان قد حذّر من أخطارها قبل أقل من شهر فقط، بحسب «فوكس نيوز».

تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي

ففي نهاية مارس آذار 2023، وقّع إيلون ماسك إلى جانب آلاف من خبراء التكنولوجيا رسالة مفتوحة دعت إلى وقف مؤقت قد يصل إلى 6 أشهر يُفرض على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي صدرت بعد أداة «جي بي تي -4»، معلّلين ذلك بالأخطار التي قد يتسبب بها في مراحله الأولى.

لكن التقارير الأخيرة التي تفيد بتأسيسه شركة جديدة للذكاء الاصطناعي طرحت الأسئلة حول ما إذا كانت دعوته السابقة مناورة لكسب الوقت حتى يتمكن من تطوير أدوات مشابهة تمكّنه من منافسة الشركات التي سبقته لتطوير أدوات فائقة الذكاء.

يأتي هذا في وقت تشير فيه التقارير إلى نية إيلون ماسك تحويل أنشطة معظم شركاته لتكون تحت مظلة واحدة، بعد أن أنشأ شركة باسم X ضمّ منصة «تويتر» تحتها.