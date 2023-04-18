أحمد الطلحي عبر قناة الناس: الاجتماع على الطاعة أمر محمود

تحدث الشيخ أحمد الطلحي الداعية الإسلامي، في حلقة اليوم من برنامج «يومك في رمضان»، المذاع على قناة «الناس»، عن فضل الاجتماع على الطاعة والعبادة.

وقال «الطلحي» إن الاجتماع على الطاعة أمر محمود، وهو من باب التعاون على البر والتقوى، يزيد همة الإنسان، ويحرك نشاطه، لذلك شرع الله الاجتماع لصلوات الفرائض والسنن وبعض النوافل والعيدين.

سلمان وأبو الدرداء

ولفت إلى أن النبي عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، كان بعضهم يبيت عند بعض، فيتناصحون في القيام والصيام، مردفًا: «الاجتماع على الطاعة سنة النبي وأصحابه، وخير دليل ما وقع لسلمان الفارسي وأبي الدرداء، مما رواه البخاري في صحيحه قال: آخى الرسول بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة (أي تاركة للزينة)، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع سلمان له طعامًا، فقال: كل، فقال: إني صائم، سيدنا سليمان قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء فتوضأ وقام للصلاة، سليمان قال: له نم، فنام، ثم ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال سلمان: نم، فنام، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: الآن قم، فصلي ما شئت، وقال له: إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعطِ كل ذي حق حقه، فأتى أبو الدرداء إلى النبي فذكر له ما حصل مع سلمان، فقال النبي: صدق سلمان».

تخصيص أيام للصيام

ولفت الطلحي إلى أنه إذا اتفق العلماء على تخصيص أيام للصيام أو للقيام، فهو من الخير والبر الذي ينبغي الاهتمام به والاجتماع عليه.

واختتم: «هذه العبادات كانت في زمن أصحاب النبي، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، جمع أصحاب النبي من الشباب، ثم جلس في محراب رسول الله يذكر الله ويصلي على نبيه، إذ برسول الله يخرج من بيته الشريف، ينظر لعبدالله بن عمر بن الخطاب يسأله ما الذي أجلسكم، قال يا رسول الله جلسنا نحمد الله أن منّ علينا بك».