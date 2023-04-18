ختام مسابقة «التحدي 1» للمشروع القومي الموهبة والبطل الأولمبي بأسيوط

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، مسابقة «التحدي 1» التي تنظمها أدارة المشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة أسيوط، التي تضمنت 3 مراحل« بنين - بنات»، أقيمت المسابقات في المهارات الحركية الأساسية والمهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية، من قبل إدارة المشروع على مدار شهر رمضان الكريم وتم توزيع شهادات التقدير والميداليات والهدايا على الأطفال.

منافسة قوية بين البنين والبنات

وقال الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إن النتائج جاءت اجتاز المستوى الذهبي 11 بنين و11 بنات والمستوى الفضي 7 بنين و7 بنات والمستوى البرونزي 9 بنين و 6 بنات وشهدت المسابقات منافسة قوية من قبل البنين والبنات وتشجيع وتفاعل غير عادي من أولياء أمور الأطفال وحضر الاحتفالية أحمد سويفي، وكيل المديرية للرياضة.

اكتشاف ورعاية المواهب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، أن تلك المسابقات تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة لتلك المشروعات التي تصب في النهاية في توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية من أجل تنمية النشء واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع ربوع مصرنا الحبيبة، مشيدا بالأداء والتنظيم طوال فترة المسابقة.