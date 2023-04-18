أمين الفتوى عبر قناة الناس: الحج والعمرة يسقطان الذنوب بشرط التوبة

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول هل تسقط العمرة الذنب مهما كان كبيرا؟، قائلا: «دي حاجة مهمة أوي هل العمرة أو الحج يسقطوا الذنب، لا.. لا تسقط الذنب اللي يسقط الذنب التوبة الصادقة الخالصة من القلب».

أكثروا من الحسنات

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «عملت عمرة أو حج المغفرة وإسقاط الذنوب لا تكون إلا بالتوبة، لازم تندم وتتوب وتستغفر الله كثيرا وتبعد عن الذنوب، طيب عملت عمرة استغل الفرصة وأتوب مرة ثانية واستغفر وأعمل على كثرة الحسنات لأنها باب من أبواب محو السيئات».

قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.