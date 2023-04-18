علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ هاشم هيبة كان نابغا ونضج مبكرا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ هاشم هيبة من مواليد 1917 في قرية من قرى كفر شكر، وحفظ القرآن وهو بعمر الـ7 سنوات، وهذا يؤكد نبوغه ونضجه العقلي المبكر.

وأضاف جمعة، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة»، والمذاع على فضائية «الناس»، أن الشيخ هاشم هيبة كان ملك المساحات وله بصمة واضحة في عالم التلاوة، حيث إن صوته العريض المميز وقدرته الفائقة على استخدام موهبته الصوتية جعلته في هذا المقام وهذا الاسم، ملك المساحات القرآنية.

نزول الشيخ هاشم هيبة إلى القاهرة

ورى عضو هيئة كبار العلماء، قصة نزول الشيخ هاشم هيبة إلى القاهرة، حيث كان أستاذه الشيخ عامر بن عثمان له فضل على مصر لا يحصى ولا يعد، والذي قام بنقلة نوعية في قضية التعامل مع كتاب الله وفي تلاوة القرآن، والشيخ عامر بن عثمان كان قرآنا يمشي على الأرض وهو عالم يذكرنا بالشيخ محمد المتولي الكبير والذين يلقبوا بشمس القراء، وتعلم منه الأحكام والقراءات.

خدمة كتاب الله

عاش الشيخ هاشم 66 عاما، قضى معظمها في خدمة كتاب الله، وتوفي في نهاية شهر يناير 1985.