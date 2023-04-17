هارلي ينافس في أفلام عيد الفطر 2023.. محمد رمضان مهندس راجع من الخليج

أيام ويبدأ موسم أفلام عيد الفطر لعام 2023، الذي يضم أعمالًا فنية مميزة لعدد من الفنانين على رأسهم محمد رمضان خاصة بعد المنافسة القوية له في موسم رمضان 2023 ومتابعة العديد من الجماهير له وانتظارهم أعماله.

أفلام عيد الفطر 2023.. أهمها هارلي

أفلام عيد الفطر 2023 على وشك البدء وعلى رأسها فيلم هارلي والذي يقدمه الفنان محمد رمضان بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم مي عمر وأحمد داش ومي كساب ومحمود حميدة، من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.

أفلام عيد الفطر 2023.. قصة فيلم هارلي

وانتشر البوستر الرسمي لـ فيلم هارلي وظهر محمد رمضان خلاله على موتوسيكل ووراءه الفنانة مي عمر، ويبدو أنَّه ينتمي إلى أفلام الأكشن، إذ تدور قصته عن محمد رمضان الذي يقوم بدور هارلي مهندس الميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة ويدخل هو ومي عمر صراعات مع أحد الرجال المهمين.