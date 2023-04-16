محمد رمضان يكشف لـ«الوطن» تفاصيل فيلم هارلي: سيحدث طفرة في السينما

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، والذي يشارك فيه الفنان محمد رمضان بفيلمه الجديد هارلي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة.

وكشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل فيلم هارلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقال إنّ هارلي اسم الشخصية التي يقدمها، وهو شخص محب للدراجات البخارية بشكل كبير، وله نصيب من اسمه، فهو شخص سريع في كل شيء بحياته «ردود فعله، وقراراته، وانفعالاته»، مشيرا إلى أنّه شخصية متمردة للغاية.

محمد رمضان يتحدث عن فيلم هارلي

وتابع رمضان قائلًا: «هارلي ينتمي لفريق إجرامي يترأسه الفنان محمود حميدة، لكن لأنّه بطبيعته شخص متمرد فدائمًا يكون رافضًا لفكرة أن يترأسه شخص آخر، أو أنّ يحجّمه، ومن هنا ينشأ الصراع دائمًا بينهما وخاصة أن حميدة لا يعجبه تمرد هارلي، لكن لأنه الأفضل والأسرع فى الفريق فهو يحاول احتوائه وتحمل تقلباته والتعامل معه لأنّه في حاجة له.

وأضاف رمضان: «على الجانب الآخر العمل يتضمن قصة حب مميزة، وأتعاون في العمل مع مجموعة مميزة منهم مي عمر، ومي كساب، وأحمد داش»، مؤكدا أنّه متفائل للغاية بفيلم هارلي قائلا: «سينال إعجاب الجمهور، وسيُحدث طفرة في السينما».