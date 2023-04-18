مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27.. منة فضالي تكشف سر إيمان العاصي

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

وذهبت إيمان العاصي «دلال» إلى منزل شقيقها «شوقي فتح الله» منذر رياحنة، وطلبت أن يحميها من جعفر العمدة بعد أن تبتعد عنه، وتعترف له بأنها قامت باستجار بلال شامة لخطف نجل جعفر وثريا، لأنها لا تنجب وحتى لا يقوم جعفر بتركها، وانها قامت بإجهاض كل من كان يريد ان ينجب جعفر، ليقابل حديثها بصدمة كبيرة، وتتفاجأ منة فضالي بنزول «دلال» من منزل شقيقها عدو جعفر العمدة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.