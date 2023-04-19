تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان» لـ20 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والتي يواجهون فيها تهمة قتل المجني عليه ولاء زايد بعد استعراض القوة ضده، لـ20 مايو لإعادة المرافعة لوفاة العضو الأيسر.

وصدَر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

الدفاع: الواقعة عبارة عن مسلسل سينمائي

وخلال استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، قال إنَّ الواقعة كلها عبارة مسلسل سينمائي ليس له محل من الإعراب، وأن لا عدل بغير عدل ولا عدل بغير حقيقة.

الدفاع: القضية من صنع إبليس

وأضاف دفاع المتهمة الأولى وزوجة المجني عليه ولاء زايد، أنَّ تلك القضية ليس هذا مكانها، فهي من صنيع إبليس والشيطان، فأدلة الإسناد الواردة بأمر الإحالة ليس لها سند، فهي ولدت من رحم سفاح غير شرعي.

وتابع دفاع المتهمة الأولى وزوجة المجني عليه، أنَّ المقولة الأدبية التي وردت بمرافعة النيابة العامة أن المجني عليه قتل معنويًا، لا يوجد دليل تلاعبت به الأيدي وعبثت به مما تسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي خاضت في سمعة زوجته.