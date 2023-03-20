دفاع أحد المتهمين في صيدلي حلوان: التحريات تضاربت مع باقي الأدلة في القضية

استمعت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس في قضية تعذيب وضرب المجني عليه ولاء زايد، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بصيدلي حلوان.

وقال المحامي، في مرافعته أمام المحكمة، إن موكله ليس له دور استنادًا لما قرر به المتهمان الأولى والثاني أنهم اتصلوا به تليفونيًا كي يحضر، موضحًا أن المتهم الخامس لم يصدر منه أي أفعال مادية أو معنوية حيال المجني عليه.

وتابع المحامي، أنه وفقًا لأقوال شاهد الإثبات الأخير فإن موكله حضر إلى الشقة عقب تهدئة الخلاف بين المجني عليه وباقي المتهمين ولم يتواجد خلال محاولة ولاء زايد التعدي على حماه، متابعًا أن أقوال المتهمين والشهود تضاربت مع أقوال الشاهد الأخير الذي أكد أن موكله تعدى على المجني عليه.

وأردف، أن موكله خريج إحدى الكليات المرموقة وفوجئ باتصال من باقي المتهمين فحضر ولم يكن له أي أفعال مادية أو معنوية ولم يكره المجني عليه على طلاق زوجته الثانية، مؤكدًا أن شهادة جار المجني عليه كانت ضعيفة ولا تثبت تورط موكله في الواقعة.

تضارب باقي الأدلة في القضية

وأشار، إلى أن التحريات تضاربت مع باقي الأدلة في القضية، وقال: القضية كان لازم يتم حفظها لأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أن الرأي العام كبر القضية، مطالبا في ختام مرافعته ببراءة موكله.