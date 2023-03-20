تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية ولاء زايد صيدلي حلوان.. الجلسة 19 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز جلسة 19 أبريل المقبل للحكم على «رماح.ح» و6 آخرين بتهمة احتجاز وتعذيب ولاء زايد صيدلي حلوان، بعدما استمعت الدائرة 29 بالمحكمة لمرافعة دفاع المتهم السادس بقضية تعذيب وضرب المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بصيدلي حلوان.

قضية ولاء زايد صيدلي حلوان

وبدأ دفاع المتهم السادس بقضية ولاء زايد صيدلي حلوان مرافعته أمام المحكمة بتقديم التعازي إلى أسرة ولاء زايد صيدلي حلوان، حيث ردد «نحن بشر ولدينا قلوب».

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

أما عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية ولاء زايد صيدلي حلوان، أسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

كما أوضحت التحقيقات فى قضية ولاء زايد صيدلي حلوان، أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وشملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

أما عن قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.