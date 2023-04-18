إصابة 7 أشخاص بينهم سيدتان في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص بينهم سيدتان بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارتين ملاكي وتاكسي على الطريق الزراعي «أسيوط - أبوتيج» عند قرية شطب التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي عند قرية شطب دائرة المركز.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث ورجال المرور، وتبين وقوع حادث التصادم بين سيارة ملاكي وأخرى تاكسي بقرية شطب دائرة مركز أسيوط، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص بينهم سيدتان وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة، ورفع أثار الحادث وتيسير حركة المرور.