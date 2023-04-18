أوكرانيا: القوات المسلحة تصد 30 هجومًا روسيًا في 4 اتجاهات

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 30 هجومًا روسيًا في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومي في هذه المناطق.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أن العمليات القتالية الأشد مستمرة في باخموت ومارينكا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية الهجومية في ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

الجيش الروسي يحاول تحسين موقعه التكتيكي

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أنه في اتجاه ليمان، حاول الجيش الروسي تحسين موقعه التكتيكي، وقام بجهود هجومية بالقرب من مستوطنة ديبروفا، والتي لم تحقق أي مكاسب وأصيبت بنيران المدفعية، على حد قولها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء تحرك روسي في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

مركبات قتالية أوكرانية حديثة

من ناحية أخرى، نشر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، مقطعًا لفيديو يُظهر مركبات قتالية مدرعة من طراز «AMX-10» فرنسية الصنع من المقرر أن تشارك لأول مرة في القتال مع مشاة البحرية الأوكرانية.

ونقلت شبكة «سي ان بي سي» الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ريزنيكوف قوله - في تغريدة له على «تويتر»: «لقد وفرناها من أجل المشاركة مع محاربينا، واتفقنا على تسمية AMX-10 بأنها بندقية قنص على عجلات سريعة».