بوتين يبحث التعاون الثنائي تجاريا واقتصايا وماليا مع رئيس قيرغيزستان

حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيره القيرغيزي صدير جاباروف، عددا من الجوانب العملية لمواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والإنسانية.

الوكالة الروسية: تطرق الجانبين إلى بعض قضايا التفاعل

وذكر الكرملين- في بيان، اليوم، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنّه «في سياق رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورئاسة قيرغيزستان لرابطة الدول المستقلة، تطرق الجانبان إلى بعض قضايا التفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي».

تأكيد النية المشتركة لزيادة تعزيز العلاقات

وأشار البيان إلى أنّه جرى التأكيد على النية المشتركة لزيادة تعزيز العلاقات بين روسيا وقيرغيزستان، واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الشخصية.