رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بوتين يبحث التعاون الثنائي تجاريا واقتصايا وماليا مع رئيس قيرغيزستان

كتب:

أ ش أ
12:57 م | الإثنين 10 أبريل 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيره القيرغيزي صدير جاباروف، عددا من الجوانب العملية لمواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والإنسانية.

الوكالة الروسية: تطرق الجانبين إلى بعض قضايا التفاعل

وذكر الكرملين- في بيان، اليوم، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنّه «في سياق رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورئاسة قيرغيزستان لرابطة الدول المستقلة، تطرق الجانبان إلى بعض قضايا التفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي».

تأكيد النية المشتركة لزيادة تعزيز العلاقات

وأشار البيان إلى أنّه جرى التأكيد على النية المشتركة لزيادة تعزيز العلاقات بين روسيا وقيرغيزستان، واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الشخصية.

اقرأ المزيد:

استطلاع رأي: 81% من الروس يرون أداء الرئيس بوتين «جيد»

بوتين: علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي تدهورت بشكل خطير ونتوقع انتعاشها

رئيس بيلاروسيا يصل موسكو لعقد محادثات ثنائية مع بوتين

بوتين: أجهزة مخابرات غربية تحضر لهجمات إرهابية في المناطق الروسية الجديدة
بقلم أ ش أ