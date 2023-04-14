الرئيس البولندي: خطط بوتين لوضع أسلحة نووية في بيلاروسيا استعراض للقوة

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الجمعة إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروسيا ليس أكثر من استعراض العضلات ومحاولة لتخويف العالم.

ونقلت صحيفة «ذا فيرست نيوز» البولندية عن دودا قوله بعد محادثات مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في العاصمة فيينا «أعتقد أن هذه محاولة لتخويفنا وإغراقنا في الذهان، لن نخاف».

هذه الخطوة كانت تستهدف أوروبا الغربية بشكل أساسي

وأضاف رئيس وزراء بولندا أن هذه الخطوة كانت تستهدف أوروبا الغربية بشكل أساسي، وكانت تهدف إلى خلق انطباع بأن روسيا كانت تقترب من ترسانتها النووية من الغرب.

وتابع أنه قلق أكثر بشأن محطات الطاقة النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

بحث سبل التغلب على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

كان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن بحث اليوم مع نظيره البولندي أندريه دودا، الذي بدأ زيارة رسمية إلى فيينا، سبل التغلب على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية، إلى جانب دعم العلاقات الثنائية وتعزيز العمل الأوروبي المشترك.

وخلال الاجتماع، تعهدت النمسا بتقديم الدعم ل بولندا في استقبال اللاجئين الأوكرانيين وإزالة الألغام إلى جانب قضايا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.