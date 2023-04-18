لأول مرة.. اختتام دورة الأشبال الرمضانية بمركز شباب في الإسماعيلية

اختتم مركز شباب أبوصوير في الإسماعيلية دورة الأشبال الرمضانية التي أقيمت بين 32 فريقا من الأطفال في أعمار سنية بين 10 و13 عاما منفردة لأول مرة في الإسماعيلية.

وفاز فريق الموهوبين ببطولة الأشبال في المباراة النهائية للدورة الرمضانية التي جمعته مع فريق الموهوبين ببركلات الترجيح 3-2 وسط حضور جماهيري كبير من أهالي مركز ومدينة أبوصوير.

عبد القادر: بطولة لخلق تنافس شريف بين الأطفال

وقال عبد الله عبد القادر المسؤول عن تنظيم الدورة الرمضانية إن الدورة هذا العام اقتصرت فقط على فرق الأطفال من مواليد 2010 وحتي مواليد 2013.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»أن البطولة استهدفت زرع الثقة في نفوس الأطفال من محبي ولاعبي كرة القدم وخلق تنافس شريف بينهم وتأهيليهم للمشاركة في الدورات الرمضانية ومسابقات الأندية بكل ثقة.

وأشار إلى أن المسابقة تمت بإشراف الشباب والرياضة بحضور المهندس أحمد رشدي رئيس مجلس إدارة النادي وباشراف تحكيمي كامل منذ المباراة الأولي لخلق الجدية في المنافسات.

وتابع: «الدورة كان بها 32 فريق يضم كل فريق 8 لاعبين ولأول مرة في الإسماعيلية تقام دورة رمضانية بشكل كامل على الأطفال في هذا العمر، مشيرا إلى أنه تمت إقامة احتفالية كبري بحضور عدد من التنفيذيين والشعبيين من أبناء مركز المدينة».