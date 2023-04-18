جامعة أسيوط تُنظم دورة رمضانية لكرة القدم الخماسية تخليدا لذكرى نائب كلية التربية

أطلقت كلية التربية الرياضية في جامعة أسيوط، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، دورة رمضانية لكرة القدم الخماسية لكليات الجامعة بملاعب الكلية، في الفترة من 15 – 17 أبريل الجاري؛ تخليداً لذكرى المرحوم الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم نائب كلية التربية، الذى وافته المنية بين طلابه، وتكريماً وعرفاناً وإيماناً وتقديراً لدوره الرائد في تربية الأجيال.

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والسادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

قيمة إنسانية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن قيمة الوفاء من القيم المهمة التي لها أثرها العميق في حياة الناس، باعتبارها قيمة إنسانية تسهم في رقي وتقدم المجتمعات، وتدعم الثقة بين الأفراد والمجتمع، مضيفاً أن الوفاء للأساتذة هو وفاء لعطائهم. وأشار الدكتور المنشاوي، إلى ما تمتلكه الجامعة من المقومات والإمكانيات التى تجعلها قبلة للرياضيين، والمحافل الرياضية؛ حيث تملك بنية تحتية رياضية ضخمة، وتضم قرية أولمبية تم تأسيسها؛ لتضم المجالات الرياضية المختلفة، واضعة نصب أعينها اهتمام القيادة السياسية، وتوجهات الدولة؛ لتفعيل النشاط الرياضي؛ تماشياَ مع رؤية مصر 2030.

كرة القدم الخماسية

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد المولى، أن فعاليات الدورة الرمضانية انتهت بفوز كلية الخدمة الاجتماعية على مستوى الجامعة بمشاركة قدامى الرياضيين فى مباريات كرة القدم الخماسية، وتم تكريم الفائزين، والمشاركين في الدورة الرمضانية.