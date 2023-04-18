مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية تنظم أكبر مائدة إفطار جماعي لأهالي العريش

نظمت مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، لأول مرة أكبر مائدة إفطار جماعي لأهالي العريش في شمال سيناء، على شاطئ العريش بطول 5.700 كيلومتر فوق بساط أخضر بعرض 20 مترًا.

وشارك آلاف السيناويين في مائدة الإفطار التي نُظّمت تحت شعار «حفل إفطار الأسرة المصرية السيناوية» بحضور اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أكد أن إفطار اليوم يؤكد أنّ العريش آمنة.

وترأس مشايخ ورموز العائلات من مدن شمال سيناء وفود شاركت في حضور حفل الإفطار، كما شاركت أسر من عائلات العريش، وامتدت المائدة التي تُعد الأكبر من نوعها في شمال سيناء، من منطقة ظلال النخيل وصولًا إلى منطقة المساعيد على شاطئ العريش، وخصّصت خيامًا لاستقبال من يتناولون طعام الإفطار وتوفير إضاءة، ورافقت فعالية الإفطار أنشطة ترفيهية منوعة.