«التنمية المحلية»: دعم التكتلات الاقتصادية وتسويق المنتجات اليدوية إلكترونيا

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والعمل بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن والمحافظات، والعمل على تسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي، بالتنسيق بين التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال وزير التنمية المحلية، خلال توقيع بروتوكل تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا، لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، مشيرا إلى منصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق المنتجات والحرف التراثية واليدوية، التي تتميز بها المدن المصرية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات، والحفاظ على الحرف من الإندثار.

فرص تسويقية للمنتجات المصرية

وأضاف أن رئيس الجمهورية وضع تلك المبادرة تحت رعايته، لدعم شباب وفتيات مصر وخلق جيل قادر على امتلاك الحرف الجيدة على الأرض في إطار دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية في كافة المعارض الداخلية والخارجية.

معارض في عواصم المحافظات

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون في مجال توفير فرص العمل، ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والتسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة، وتوفير أماكن لإقامة معارض بعواصم المحافظات.

وشدد على أهمية دور الرائدات الريفيات في العمل المحلي، ودعم جهود الدولة في عدد من الملفات، خاصة الحماية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ بعض المشروعات على أرض الريف المصري.