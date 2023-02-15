وزير الكهرباء: الربط بين مصر وأوروبا يحقق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيقولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة لبحث التعاون بين مصر واليونان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وتأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانات وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر واليونان، وفى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة

وأشاد شاكر بالجهود المبذولة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائى والذي يعتبر بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا من خلال اليونان وقبرص لافتا الي أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة

وأكد وزير الكهرباء في تصريحات صحفية، أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة وخاصةً الطاقات المتجددة والذى سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية بالإضافة الي الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، حيث أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر واليونان

من جانبه، أشاد سفير اليونان بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات لافتا الي أن هذا المشروع يحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية وأن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر واليونان فضلاً عن تحقيق مزايا لهما وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.​