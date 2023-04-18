 القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث الفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربي ببرقيـة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وجاء نص البرقية:- «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا العلى القدير أن يعيده عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الكريم بكل الخير واليمن والبركات.. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضاً وشعباً باذلين من أجله كل غال ونفيس صوناً لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.