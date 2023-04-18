عقب تكريمه من السيسي.. المحفظ المثالي: وسام على صدري

أعرب الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، عن بالغ سعادته بتكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية ليلة القدر لعام 2023.

تكريم الرئيس السيسي وسام على صدري

وقال «عبد الله»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو وسام على صدره، وهو تكريم عام لكل العاملين في وزارة الأوقاف التي ينتمي إليها، وتكريم خاص لكل أهله وأبناء محافظة كفر الشيخ، مثمنا اهتمام الدولة بإكرام أهل القرآن من خلال الاحتفاء السنوي بليلة القدر، والذي يتم خلاله تكريم حفظة القرآن الكريم.

وأكد أن هذا التكريم الكبير جاء تكليلا لمسيرته المستمرة على مدي 33 عاما وحتى الآن في تحفيظ كتاب الله لأبناء محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أنه تخرج على يديه المئات من حفظة كتاب الله الذين أصبحوا في أماكن مرموقة الآن، وحصلوا على مراكز متقدمة في مسابقات حفظ القرآن الكريم خلال الأعوام الماضية.

المحفظ المثالي يشكر الرئيس ووزير الأوقاف

وتقدم المحفظ المثالي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على اهتمامهما الكبير بتكريم أهل القرآن الكريم، وخدمة القرآن الكريم، وإكرام أهله.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.