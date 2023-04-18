معلومات عن المُحفظ المثالي مصطفى عبد الله بعد تكريمه من الرئيس السيسي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبدالله، ابن محافظة كفر الشيخ، والحاصل على جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن، من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وذلك في احتفالية ليلة القدر لعام 1444 هجرية.

معلومات عن المحفظ المثالي على مستوي الجمهورية

وتنشر «الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتور مصطفى عبدالله المحفظ المثالي على مستوى الجمهورية:

- اسمه بالكامل مصطفى محمد مصطفى عبد الله أبو العمايم، من مواليد عام 1973، بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

- حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف عام 1995.

- يعمل كبير أئمة بإدارة أوقاف بيلا، التابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ.

- حاصل على درجة الدكتوراه في أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم مع مرتبة الشرف عام 2006.

- تم إيفاده إلى دولة كندا في شهر رمضان عام 2007.

- حصل على درجة إمام متميز عام 2018.

- المركز الثالث بالمسابقة الثقافية الكبرى عام 2019.

- إمام منطقة عام 2019.

- إمام مفكر عام 2020.

- اجتاز أيضاً العديد من مسابقات وزارة الأوقاف كالقراءة الحرة وغيرها.

- البرنامج التثقيفي للطفل منذ شهر يونيو عام 2022.

- شارك في مقرأة الجمهور بمسجد عبد الرحمن البيلي بمدينة بيلا بكفر الشيخ منذ شهر أغسطس عام 2022.

- عضو محفظ بالمدرسة القرآنية الموجودة بمسجد عبد الرحمن البيلي.

- عضو بالمدرسة العلمية.

- الدروس المنهجية، حيث يقوم بشرح التفسير وعلوم القرآن الكريم.

150 ألف جنيه قيمة جائزة المحفظ المثالي

وحصل الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، علي جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن، من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وقدرها 150 ألف جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، 18 أبريل 2023، احتفالية وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر»، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.