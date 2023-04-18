مسلسل ضرب نار الحلقة 27.. جابر الكوماندا يقنع مهرة بالانفصال عن زوجها

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل ضرب نار، الذي يلعب فيه دور البطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بمحاولة مهرة الانفصال عن زيدان بعدما أقنعها زوجها السابق جابر الكوماندا بأنه ليس له أمان وأنه سينفصل عنها بعدما يحصل على كل ما جنته من أموال.

وتوالت أحداث المسلسل وفيها اكشتف الكوماندا بمساعدة مهرة حقيقة تعاون مساعده مع زيدان، حتى قرر مواجهته، واعترف مساعد الكوماندا بتعاونه مع زيدان مُبررًا ذلك بكرهه لغباء الكوماندا وحبه لنفسه حتى قرر الأخير قتله مستعينًا بكلاب مفترسة.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.