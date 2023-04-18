مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. ياسمين عبدالعزيز تصر على الطلاق من زيدان

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 26، محاولة زيدان تهديد جابر، ويطلب أن يبتعد منه، إذ أنه سيطر على المزاد منه، والقبض على شقيقه بالدولارات المهربة، وأخبره جابر أنه لن يترك حقه في مهرة، بعدما خطفها منه، وأكد زيدان له أنه سيؤذيه ويدخله السجن مرة ثانية، لكن جابر غضب ورفع السلاح عليه وطرده.

كما وأصرت مهرة «ياسمين عبد العزيز» على الطلاق من زيدان «ماجد المصري»، لكن زيدان أخبرها أن جابر الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، يعمل في تهريب الأسلحة، وتنبأ له بأنه سيلقى حتفه بطلقة سلاح، كما تبرعت مهرة إلى أحد مستشفيات علاج الإدمان، بعدما توفي شقيقها طارق نتيجة تعاطي المخدرات.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.