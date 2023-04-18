مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. أحمد العوضي يخضع للتحقيق ويطلب الرجوع لمهرة

مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. شهدت الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل ضرب نار زواج عبيد «تامر مجدي»، من شادية أرملة ابن عمه، حيث أوصاها بفتح صفحة جديدة، ونسيان ما مرا به الفترة الماضية.

مسلسل ضرب نار الحلقة 26

وشهد المسلسل أيضا، ذهاب ضابط من شرطة الأموال العامة إلى شركة جابر «أحمد العوضي» من أجل للتفتيش بناء على بلاغ مقدم ضده، كما خضع جابر للتحقيق بخصوص مصادر أمواله، وجرى إخلاء سبيله.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.