مسلسل ضرب نار الحلقة 27.. ماجد المصري يحبس مهرة

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل ضرب نار باعتراف مهرة لزوجها زيدان باللقاء الذي جمعها بزوجها السابق جابر عن طريق الصدفة، كما أنها قررت إخباره بالتفاصيل تقديرًا له، وذلك بعدما طلب منها جابر الانفصال عن زيدان.

وتوالت أحداث المسلسل بأن ثار زيدان على مهرة خلال حديثه معها وقرر حبسها بأحد المخابئ السرية، وذلك بعد أن علم بتواصلها مع الكوماندا وتحذيره لها من غدر زيدان في المستقبل.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.