توزيع شربات وبلالين احتفالا بعودة ابن جعفر العمدة في المنوفية.. ومواطن: ناوي أدبح خروف

تفاعل كبير على أحداث مسلسل جعفر العمدة في المنوفية، إذ شهد المسلسل أحداث مثيرة في الحلقة الـ27، حيث تعرف الفنان محمد رمضان على ابنه وهو الفنان أحمد داش، وحظيت الحلقة بتفاعل كبير من المواطنين في مركز أشمون، الذين وزعوا الشربات احتفالا بأحداث المسلسل، ومعرفة جعفر العمدة ابنه.

فرحة بعودة ابن جعفر العمدة

أعرب مصطفى جعفر أحد أبناء مدينة أشمون، عن سعادته بأحداث مسلسل جعفر العمدة، والعثور على الابن الذي تدور حوله أحداث المسلسل، مؤكدا أنه وزع الشربات على أهالي منطقته احتفالا بمعرفة جعفر العمدة ابنه، مؤكدا أنه ينوي ذبح خروف فرحا بعد الأحداث الأخيرة في المسلسل.

أكثر مشاهدة في مصر

أضاف «جعفر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسلسل جعفر العمدة استطاع أن يحقق أكبر مشاهدة في مصر خلال دراما رمضان، وسط تفاعل كبير من المواطنين مع الأحداث، قائلا: «محمد رمضان ومحمد سامي نجحوا في جعل الجميع يعيشون أحداث المسلسل بكل تفاصيله، وحقق نجاح كبير»، مشيرا إلى أن المسلسل الأكثر مشاهدة في مصر الآن.

لافتة في أشمون لتهنئة محمد رمضان

كان مصطفى جعفر، علق في وقت سابق، لافتة في مدينة أشمون لتهنئة الفنان محمد رمضان، بخروجه من الحبس، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، فضلا عن توزيع العصائر وإقامة الاحتفالات مع المواطنين، إذ أكد أن احتفالاته نتيجة حبه وعشقه لمحمد رمضان وأحداث المسلسل المثيرة، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ما تقدمه من مسلسلات مميزة خلال موسم الدراما في شهر رمضان المبارك.