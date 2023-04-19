قناة الناس تذيع تلاوة للقارئ محمد الشرقاوي من البرازيل (فيديو)
كتب:
نرمين عفيفي
10:22 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
القارئ محمد منجود الشرقاوي
عرضت قناة الناس تلاوة من القلب للقارئ محمد منجود الشرقاوي من مدينة فوز دو إيغواسو بدولة البرازيل، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».
وتنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.
قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة
وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023 عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.