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جمال القرآن بصوت سفراء دولة التلاوة حول العالم (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
10:40 ص | الأحد 16 أبريل 2023
مجموعة من التلاوات للقرآن الكريم

مجموعة من التلاوات للقرآن الكريم

عرضت قناة الناس مجموعة من التلاوات للقرآن الكريم لأصوات مميزة في عدد من الدول الأجنبية، بعنوان «الله على جمال القرآن بصوت سفراء دولة التلاوة حول العالم».

قناة الناس تنقل طوال شهر رمضان تلاوات خاشعة للقراء حول العالم

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

 

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بقلم نرمين عفيفي