قناة الناس تذيع صلاة التراويح لقارئ مصري من واشنطن ضمن «سفراء دولة التلاوة»

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد العاصمة الأمريكية «واشنطن»، حيث أبدع في تلاوة خاشعة، في صلاة التراويح بأحد المساجد الأمريكية، خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة الطبري تحديدًا قوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)».

إذاعة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات قراء مصريين

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تقدم مجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.