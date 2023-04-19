قناة الناس تبث تلاوة للقارئ محمود الدشناوي من ألمانيا (فيديو)

عرضت قناة الناس آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود حسن الدشناوي من مدينة جيسن بدولة ألمانيا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023 عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.