مصطفى حسني يكشف عبر قناة الناس أبرز سمات التربية المنفرة

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إنَّ بعض الآباء يقومون بتربية أبنائهم تربية منفرة، وقد يكون وراء أسلوبهم بهذه التربية الدينية نية صالحة، مؤكّدًا أنَّ النية الصالحة غير كافية ولابد أن يتبعها العمل الصالح.

أبرز سمات التربية الدينية المنفرة

وكشف «حسني»، خلال برنامجه «رميم» المذاع على قناة الناس، عن أبرز سمات التربية الدينية المنفرة، منها: تخويف الأهل الدائم من عذاب الله عند الخطأ، وهو ما يجعل الأهل يذكرون أبنائهم بعذاب النار من الله تعالى مع كل خطأ يرتكبه الطفل، سواء مع الأهل أو مع أي شخص آخر، وهو ما يكون داخل الطفل وهم يطلق عليه بالعقيدة وهم الإله المتربص.

واستطرد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، أنَّ الطفل يتكون لديه معتقد أن الإله المتربص به وبأخطائه هو بالطبع إله لا يحبه، وعندما يكبر هذا الشعور داخل الطفل، يجعله لا يرغب في القرب من الإله المتربص، نتيجة محاولة الآباء من السيطرة المتطرفة على الطفل، من خلال التخويف المستمر من الإله.

رحمة الله تعالى سبقت غضبه

ولفت الداعية الإسلامي، إلى حديث الرسول الكريم (لما قضى اللهُ الخلقَ، كتب في كتابِه، فهو عندَهُ فوقَ العرشِ: إِنَّ رحمتي غلبتْ غضَبِي)، وهو ما يستوجب غرس الآباء في الأطفال أن الخطأ يستوجب التصحيح مع التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى.