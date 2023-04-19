إعلان نتائج نهائي الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أقيم نهائي الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحصد المركز الأول، جامعة بنها، والمركز الثاني، جامعة المنوفية، والمركز الثالث من نصيب جامعة بني سويف، أما المركز الرابع فكان من نصيب وزارة التعليم العالي.

الدورة الرمضانية للجامعات

وحصل اللاعب شاهر وليد من التعليم العالي على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، كما حصل اللاعب محمود هاني من جامعة بنها على جائزة هداف البطولة، وحصد اللاعب سيد أحمد سيد من جامعة بنها جائزة أفضل حارس مرمى.

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، د.طارق عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، د. عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، د. سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.