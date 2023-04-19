«الأوقاف»: لدينا اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم ودارسته من منطلقات شرعية

قال الدكتور محمد نصار، مدير الإرشاد والدعوة بوزارة الأوقاف، إنّ الوزارة اهتمت اهتماما كبيرا جدا بالقرآن الكريم ودارسته من منطلقات شرعية، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

الأوقاف: كان لدينا برنامج المقارئ القرآنية

وأضاف مدير الإرشاد والدعوة بوزارة الأوقاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «في وزارة الأوقاف، أطلقنا برامج كبيرة جدا، سواء على مستوى الأنشطة الدعوية أو الأنشطة القرآنية لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث تركت أثرا كبيرا في الشارع المصري وبين الدارسين للقرآن الكريم، وكان لدينا برنامج المقارئ القرآنية وهو برنامج متعدد».

الأئمة ينظمون مقارئ قرآنية خاصة بهم

وتابع مدير الإرشاد والدعوة بوزارة الأوقاف: «كان لدينا لأول مرة، المقارئ القرآنية التي تكون للأئمة، جميع الأئمة على مستوى الجمهورية تم عقد مقارئ قرآنية خاصة بهم، ثم أطلقنا المقرأة القرآنية للجمهور، وهو برنامج جديد لم يحدث من قبل، وكان بعد صلاة الجمعة، ثم بدأنا المقارئ النموذجية، ثم مقارئ كبار الأئمة، واستهدفنا السيدات، ولأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف أطلقنا مقارئ الواعظات بواقع 460 واعظة متطوعة خضعن لاختبارات وتدريبات خاصة جدا».

الخطأ الواحد ينقص المتسابق درجتين

فيما قال الدكتور ماهر فرماوي الفائز بالمركز الأول بمسابقة العالمية للقرآن الكريم، إنه خضع لاختبارات أولية أكثر من مرة، حتى يمثل مصر على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه كان يراجع 10 أجزاء، لأن الخطأ الواحد ينقص المتسابق درجتين، مضيفا «الفضل لله أولا ثم اجتهادنا حتى نحقق هذا الأمر، وفي المسابقة بمصر أدخل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مفهوما جديدا وهو حفظ القرآن الكريم مع فهم المعاني والمقاصد حتى يكون المتسابق الفائز يفهم فهما صحيحا لنظهر للناس وسطية وسماحة الإسلام».

نافسنا مع دول عديدة مثل المغرب والأردن

وتابع الفائز بالمركز الأول بمسابقة العالمية للقرآن الكريم، «نافسنا مع دول عديدة مثل المغرب والأردن، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم في الحفظ والفهم والحسن وذهب المركز الثاني للمتسابق السوداني».