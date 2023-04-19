«إعداد القادة»: نحرص على بناء الوعي بالقضايا المختلفة حول الأفكار المغلوطة

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استكمالا للدور التوعوي الذي يقوم به المعهد في استثمار عقول شباب الجامعات والمعاهد المصرية والعمل على بناء الوعي بالقضايا المختلفة حول مواجهة الأفكار المغلوطة وغير سوية، والتوعية بالقضايا التي تهم الشباب في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والقضاء على المشكلة السكانية.

إعداد وتأهيل الكوادر

ونظم المعهد ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار «معا نلتقي»، واستهدف التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال فعاليات الملتقى نظم المعهد للمتدربين جولة تعريفية وثقافية لمنطقة الأزهر وشارع المعز لدين الله الفاطمي للتعرف على معالم مصر القديمة وزيادة الوعي بالأماكن التاريخية والأثرية، وأعرب المتدربون عن سعادتهم من تلك الزيارة والتي هدفت أيضاً إلى التقارب وتوطيد أواصر المحبة والتماسك والترابط بين المتدربين بعضهم البعض.

كما شارك طلاب معهد إعداد القادة في تنظيم فعاليات الإفطار الجماعي لقيادات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي ذلك انطلاقا من الأداء المشرف لطلاب معهد إعداد القادة ونجاحهم في تنظيم العديد من فعاليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.

دورة رمضانية بمشاركة 200 طالب من الجامعات المصرية

وعقد المعهد الدورة الرمضانية والتي أقيمت تحت شعار «رمضان يجمعنا»، بمشاركة ما يقرب من 200 طالب من الجامعات المصرية، وتضمنت مجالات التسابق في كرة القدم الخماسي والشطرنج، وتنس طاولة، بالإضافة إلى بعض المحاضرات التي تسهم في تنمية الوعي ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع.

واستكمل المعهد خلال الشهر الفضيل الندوات التوعوية حول القضية السكانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية وذلك انطلاقا من تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بتمكين الشباب والتواصل المباشر معهم.

وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد الدورات التثقيفية والتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث نظم لقاء طلابي بعنوان القضية السكانية «أبعاد ومحاور عمل»، وتم التعريف بالقضية السكانية وأبعادها والوضع الحالي والتحديات السكانية التي تواجه مصر، وتوضيح الحلول التي تقوم الدولة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية.