الحكومة: شركة العاصمة الإدارية سددت ملياري جنيه لـ«المالية»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنّ اجتماع اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نهدف للاطمئنان على معدلات إنجاز المشروعات ونسب تقدم الأعمال بها، ومدى التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الصدد، وضمانا لاستدامة المشروعات والحفاظ عليها.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس خالد عباس، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنّه تم تقسيم تلك المرحلة إلى 7 قطاعات، شارحا ما تتضمنه تلك القطاعات من مكونات، وموقف ما تم تنفيذه بها من طرق داخلية ومحاور رئيسية، إلى جانب أعمال شبكات المرافق، والكهرباء، والبنية التحتية للاتصالات، فضلا عن أعمال الإنشاءات الخاصة بالمطورين العقاريين بمختلف الأحياء السكنية.

وقدّم المهندس خالد عباس، تقريرا عن موقف طرح الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تنفيذ المطورين العقاريين لمشروعاتهم، بما يسهم في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المتنوعة، وكذا توفير فرص العمل.

كما استعرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، الموقف المالي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، موضحا أنّ الشركة سددت ملياري جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب.