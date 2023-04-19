هل غداً الخميس إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب

أجاب مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على تساؤل هل غداً الخميس إجازة رسمية؟، موضحاً أن الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء تبدأ من الغد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، وهي إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

هل غداً الخميس إجازة رسمية؟.. تفاصيل

وبعد الإجابة على سؤال هل غداً الخميس إجازة رسمية؟، أعلنت وزارة القوي العاملة، أن يوم الخميس الموافق 20 إبريل إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء للعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى قرار حسن شحاتة وزير القوى العاملة بمنح يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، موضحاً أنها مدفوعة الأجر، وبذلك تكون عدد أيامها 6 أيام متصلة.

مواعيد الإجازات

ولفت وزير القوي العاملة إلى أن ذلك يأتي في إطار توحيد الدولة مواعيد الإجازات، لكل العاملين في الدولة بمختلف القطاعات سواء كان الحكومي أو الخاص لتحقيق الغاية القومية من الإجازات الرسمية في المناسبات المختلفة والأعياد.