5 أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023.. الحكومة توضح

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، أن أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023 تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من نفس الشهر، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي لها، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، مؤكدة أنها ستكون مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لافتة إلى أن ذلك جاء في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة.

جوز لصاحب العمل تشغيل العامل في الإجازة

ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لقوانين العمل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.