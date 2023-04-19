عصام السقا: «النهاردة حقيقة شخصية نعيم هتبان في مسلسل جعفر العمدة»

كشف الفنان عصام السقا، حقيقة شخصية «نعيم» في مسلسل جعفر العمدة، وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج «كأس إنرجي للدراما»، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق عبر محطة راديو إنرجي 92.1، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، وذلك قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.

توقعات الجمهور بشأن شخصية «نعيم»

وقال عصام السقا، إن التوقعات المطروحة لشخصية نعيم «تعمل مسلسل لوحدها» على حد وصفه، مستطردا: «أغرب توقع إن نعيم خان جعفر مع ثريا.. أو كان بيحب دلال وجعفر خدها منه».

وأشار «السقا» في تصريحاته لـ«إنرجي»، إلى أن الجمهور تفاعل مع مسلسل جعفر العمدة وشخصيته، قائلا: «الناس بتأمني أوعى تخونه والنبي.. وكلنا في دايرة حياتنا اتعرضنا لصدمات، وإن في ناس هتبقى ضهرك وتتخلى عنك.. وفكرة إن نعيم كويس الناس عاوزه تشوف اللي مفتقداه في الشخصية دي».

وأكد «السقا»، أن صُناع مسلسل جعفر العمدة كانوا حريصين على تجنب المشاهد الدموية والعنف في أحداث العمل، موضحا: «حتى خناقة نعيم هتلاقيه مستخدمش أي أسلحة، لأن كلنا عاوزين نبقى بعيد عن استخدام الأسلحة».

وكشف عصام السقا العديد من التفاصيل حول الحلقات المقبلة والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة قائلا: «هيبقى في رد فعل على خيانة وداد.. والنهاردة تحديدًا هيبان نعيم جدع ولا مش جدع».

وأشاد عصام السقا بالفنان محمد رمضان وتجربة التعاون معه قائلًا: «محمد رمضان على مستوى التمثيل الشهادة فيه مجروحة.. وبيحب كل الناس وعاوزها كلها منورة ومبسوطة، وكان لطيف جدًا مع كل الناس».

كما أثنى على دور وأداء الفنان أحمد فهيم موضحا: «في أعظم حالاته وكلنا بيراضينا في جعفر العمدة».