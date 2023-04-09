عصام السقا: المشهد الأكثر صعوبة يعرض في حلقة اليوم من «جعفر العمدة»

كشف الفنان عصام السقا، أحد أبطال مسلسل جعفر العمدة، والذي يعرض عبر قناة DMC دراما الساعة 6.15 مساءاً يومياً في رمضان 2023، عن مفاجأة كبيرة وغير متوقعة في أحداث الحلقة الـ18، والذى تعرض اليوم، من مسلسل جعفر العمدة، قائلا: «المشهد الأكثر صعوبة يعرض في حلقة اليوم من جعفر العمدة»، موضحاً أنَّ المسلسل حقق نجاحاً كبيراً ولقي استحسان قاعدة كبيرة من المشاهدين.

عصام السقا: الجمهور منقسم حول شخصية نعيم في جعفر العمدة.. نصفهم يراه طيبا والآخر يراه شريرا

وقال الفنان عصام السقا، خلال حديثه لتليفزيون «الوطن»، إنَّ الجمهور منقسم حول شخصية نعيم في مسلسل جعفر العمدة، لافتاً إلى أنَّ نصف الجمهور يراه طيبًا والآخر يراه شريرًا، مؤكّداً أنَّ الحلقات القادمة تحمل مفاجآت كبيرة للمشاهدين.

عصام السقا: محمد سامي أسطورة.. يستطيع إخراج كل ما لدى الممثل من مواهب

وأكّد الفنان عصام السقا، أنَّ محمد سامي أسطورة في الإخراج ويستطيع إخراج كل ما لدى الممثل من مواهب، مشيراً إلى أنَّ مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحاً باهراً منذ عرض حلقاته الأولي، وإن جميع فريق العمل بذل جهد جبار لإخراج العمل بشكل قوى، حتى ينال إعجاب المشاهدين.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

تصدر مسلسل جعفر العمدة التريند لليوم السابع عشر على التوالي، إذ لقي استحسان قاعدة كبيرة من المشاهدين داخل مصر وفي الوطن العربي، حيث يعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قناة DMC دراما الساعة 6.15 مساءاً يومياً في رمضان 2023، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين أبرزهم، عصام السقا وهالة صدقي وأحمد فهيم ومنة فضالي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب وأحمد داش وفريدة سيف النصر، والإخراج محمد سامي.