مسلسل جعفر العمدة.. هل عصام السقا له يد في خطف ابن محمد رمضان؟

بعد التفاعل الكبير الذي حدث على مسلسل جعفر العمدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بدأ الجميع يخمن من هو الذي خطف ابن جعفر العمدة منذ 19 عاما، ومن المستفيد من ذلك، وطالت هذه الاتهامات والتكهنات «نعيم» الذي يجسد شخصيته الفنان عصام السقا.

الجمهور يوجه الاتهامات لـ عصام السقا

نعيم هو الأقرب لمحمد رمضان «جعفر العمدة»، وابن ومتزوج من شقيقته ويعيش معهم في نفس المنزل، ويعرف عنه الكثير من الأشياء بالإضافة لشخصيته الطيبة والغامضة التي جعلت الجمهور يشك في أمره بسبب تصرفاته.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم

نستعرض فيما يلي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له يوميًا من السبت ليوم الجمعة، إذ يعرض في تمام الساعة 10.15 مساءً، وتأتي إعادته أكثر من مرة على نفس القناة، الساعة 5 صباحًا في اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 9.45 مساءً.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12:00 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضانويعد مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، وعدد من النجوم أبرزهم مي كساب، وهالة صدقي، زينة، ومنة فضالي، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وطارق النهري، وبيومي فؤاد، ولمى كتكت.