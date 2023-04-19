«على غرار المزاريطة».. سيشن لجوائز نهائي الدورة الرمضانية بقرية أبو حمص بالبحيرة ( صور)

أجواء رمضانية عاشتها قرية قافلة في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة كما اعتادوا كل عام، بالتزامن مع الدورة الرمضانية التي شهدتها القرية خلال الأيام الماضية بحضور العديد من الأهالي ومشاركة أبناء المركز، الأمر الذي دفعهم إلى تصوير سيشن لجواز المباراة النهائية، إذ لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

دورة كرة قدم في قرية قافلة بالبحيرة

ويروي أحمد رشاد، منظم الدورة الرمضانية بقرية قافلة، أن الأهالي لم تتوقع هذا الرواج للدورة، إذ أنهم تفاجئوا بالصور تملئ منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة أنها نالت إعجاب الجميع.

سيشن لجوائز نهائي كأس دورة رمضانية في البحيرة

وتابع منظم الدورة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الهدف من التقاط صور الجوائز هو نقل تراث قرى الفلاحين والهوية لديهم وأجواء الفرحة التي يعيشها الأهالي كل عام في الدورة الرمضانية، إذ يحرص الأهالي على الحضور كل يوم والتشجيع بحماس.

«الناس هنا بتعيش أجواء التشجيع كأنها بتسمع مباريات المنتخب أو محمد صلاح»، واصل منظم الدورة حديثه مع «الوطن» بتلك الكلمات، مشيراً إلى أن الأهالي حرصوا على تصوير الجوائز وعمل سيشن يعبر عن الريف المصري.

وأوضح أن جوائز الدورة الرمضانية لقرية قافلة عبارة عن كرة ذهبية وقفاز ذهبي وكأس البطولة، وسيتم توزيعهم على أحسن لاعب وأحسن حارس مرمي وأحسن هداف، واللاعب العام.

وذكر «رشاد» أن الدورة الرمضانية انطلقت قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع، وشارك فيها 36 فريق من مراكز أبو حمص وكفر الدوار وأبو المطامير ودمنهور وفريق من الإسكندرية بنظام المجموعات.

كما شهدت أيضا قرية سمخراط بمركز الرحمانية في البحيرة دورة رمضانية لكرة القدم بمشاركة عدد 20 فريق لعدد وسط حضور جماهيري كبير التي تعد أيضا من أكبر الدورات الرمضانية في البحيرة.