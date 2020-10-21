بمشاركة مهاجم الزمالك.. دورة كرة قدم لدعم مرشح مستقبل وطن بالباجور

نظم محمود البرعي مرشح مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، حفلا لتوزيع حوائز دورة لكرة القدم أقامها برعايته بين قري مركز وبندر الباجور، بحضور بحضور مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد جعفر، والذي حضر حفل توزيع الجوائز لدعم المرشح في الانتخابات.

وقال محمود البرعي، "الهدف من دورة كرة القدم هو دعم شباب الباجور وإفساح المجال لهم للتلاقي والتنافس بروح رياضية"، مضيفا "أعلنت مسبقا فى برنامجي الانتخابي بأنه سيكون هناك متخصصون لاكتشاف المواهب الرياضية في شتى الألعاب لتصعيدهم للمستويات الاحترافية الأعلى وها أنا اليوم أؤكد على ما أعلنته مسبقا" .

وقام المرشح بمشاركة عدد من لاعبي كرة القدم السابقين والشخصيات العامة، بتوزيع الهدايا والجوائز على اللاعبين والتي شملت جوائز مالية وميداليات وكأس للفائز.

وتشهد دائرة الباجور الإنتخابية في محافظة المنوفية، إعلان 22 مرشحا لخوض إنتخابات مجلس النواب عن الدائرة والتي تشهد تواجد إمرأة واحده فقط بين المرشحين، ومن بين أقوى المرشحين محمود البرعي مرشح حزب مستقبل وطن، ونور ناشي عن حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى الدكتور أحمد السبكي، والعميد عادل الصعيدي، ورجل الأعمال عادل لبيب أبو فرج.

كما شهدت كشوفات الناخبين في دائرة الباجور والحاصلة على مقعد واحد فقط، مفاجأة من العيار الثقيل بعدم ترشح معتز الشاذلي نجل السياسي الكبير كمال الشاذلي، مما أثار علامات استفهام وتساؤلات كثيرة من المواطنين عن سبب عدم تقديمه أوراق ترشحه.